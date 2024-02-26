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Военное обозрение

«Теперь Як-130 займутся другими задачами»: Вьетнам получил первую партию чешских учебных самолетов L-39NG

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Источник изображения: topwar.ru

Чешская компания Aero Vodochody завершила поставку первой партии новых легких учебно-боевых самолетов L-39NG ВВС Вьетнама. Как ожидается, в течение текущего года будут получены остальные машины.

Поставки осуществляются в рамках контракта, заключенного с Вьетнамом в феврале 2021 года, который предусматривает отгрузку 12 самолетов L-39NG, наряду с обучением пилотов и наземного вспомогательного персонала, а также передачей запасных частей и учебного оборудования.

При этом предусмотрен опцион на еще 24 дополнительных самолета. Ханой приобретает L-39NG в целях замены парка L-39 первого поколения. Новый L-39NG обладает максимальной взлетной массой 5,8 тонн, он способен развивать максимальную скорость до 775 км/ч, имеет дальность полета до 2600 км. Его конфигурация с пятью точками подвески дает возможность снаряжать машину вооружением весом до 1,2 тонны.

Введение в строй L-39NG позволит Як-130 российского производства заняться другими задачами

- отмечается в издании Zona Militar.

Имеется в виду применение УБС Як-130 для выполнения исключительно боевых миссий. В сравнении с L-39NG это самолет более тяжелого класса, способный нести 3 тонны вооружений.

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Вьетнам
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