Франция задействовала новые вездеходы HT 270 в борьбе с золотодобытчиками Гвианы

В 2008 году Минобороны Франции начало проводить операцию «Гарпия», направленную на прекращение незаконной добычи золота в Гвиане, которая приносит €500 млн убытков казне из-за ежегодной потери почти 10 тонн благородного металла.

Операция не добилась своих целей, несмотря на патрулирование лесов, конфискацию оборудования, уничтожение незаконных участков золотодобычи, аресты «гаримпейрос» [золотодобытчиков из Бразилии]

- отмечается в издании Opex360.

Как утверждается, операция не приводит к успеху в связи с ростом цен на золото: в 2023 году она достигла самого высокого уровня, составив $2072 за унцию [€77 тыс. евро за кг]. Это оправдывает риск, на который идут нелегальные добытчики, пользующиеся мощно выстроенной сетью китайских дилеров, снабженцев и кредиторов, обосновавшихся в соседнем Суринаме.

Тем не менее, французские военные продолжают свои попытки «навести порядок» в Гвиане. В период с 30 января по 8 февраля 3-й полк Иностранного легиона проводил операцию «Краб», в которой впервые были задействованы новые гусеничные вездеходы HT 270 [также имеют обозначение BV270]

HT 270. Источник: topwar.ru

Данная машина, созданная на замену шведских вездеходов BV206, имеет полную массу 6,5 тонн. Она оснащена дизельным двигателем W5A-580 мощностью 169 л.с., поставляемым Mercedes-Benz, который позволяет развивать максимальную скорость 58 км/ч. Вездеход, вооруженный пулеметом MAG 58, может перевозить до 16 пехотинцев. Его производство ведется в Германии, а переоборудование в армейский вариант проводится французской компанией Technamm.

Развертывание HT 270 позволило заблокировать целый ряд маршрутов, которыми пользовались, гаримпейрос

- пояснили легионеры.