Круглый стол "Армения на перепутье: ОДКБ, НАТО или внеблоковый статус"

24 февраля 2024 года в Ереване состоялся международный круглый стол на тему "Армения на перепутье: ОДКБ, НАТО или внеблоковый статус". Мероприятие было организовано армянским Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) в партнерстве с российским Фондом Горчакова. В круглом столе приняли участие ведущие армянские и зарубежные исследователи в области внешней и оборонной политики, а также эксперты, журналисты и руководители ряда СМИ Армении. С российской стороны участвовали заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов, и директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов (с) Yerevan Today Live

Предлагаем вашему вниманию фрагмент записи дискуссий на круглом столе с участием Руслана Пухова (с) Yerevan Today Live :