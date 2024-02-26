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Военное обозрение

Демонстратор нового американского военно-транспортного самолета BWB готов к летным испытаниям

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Визуализация концепции BWB от JetZero
Визуализация концепции BWB от JetZero.
Источник изображения: invoen.ru

Американский стартап Jet Zero сообщил о готовности приступить к летным испытаниям демонстратора самолета BWB, построенного в масштабе 12,5% от целевой машины.

Это должно произойти в течение нескольких дней или недель

- пояснили в компании изданию Aviation Week.

Начало испытаний было отложено из-за обильных дождей, которые недавно шли в Южной Калифорнии, и сказались на работе авиабазы Эдвардс, с которой должен стартовать демонстратор. Ранее испытания, запланированные на конец 2023 года, были перенесены из-за задержки поставок компонентов системы управления полетом.

Строительство демонстратора ранее финансировалось по контракту 2021 года с NASA. Пентагон, намереваясь обзавестись новым военно-транспортным самолетом, проявил интерес к перспективной машине в 2023 году, заключив контракт стоимостью $235 млн, которые были выделены для создания демонстратора.

Самолет будет иметь конструкцию так называемого «смешанного крыла», или «интегральной компоновки». Это одна из модификаций «летающего крыла», в которой фюзеляж выражен четко и плавно переходит в консоли.

Демонстратор создается и будет тестироваться в сотрудничестве с Northrop Grumman. Первый полет полноценного самолета запланирован на первый квартал 2027 года.

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Страны
США
Компании
Northrop Grumman
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