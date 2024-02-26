На Украине заявили о наличии ракет собственного производства дальностью 700 км

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин не стал предоставлять подробностей по этому дальнобойному оружию

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украина научилась производить ракеты, способные поражать цель на расстоянии 700 км. С таким утверждением выступил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Самая важная для нас программа - это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент: что у нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на [расстоянии] 700 км", - сказал Камышин на конференции "Украина. 2024 год", которую транслировал телеканал "Рада".

С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы, американские истребители и дальнобойные ракеты. Некоторые эксперты полагают, что западные лидеры с осторожностью подходят к запросам Киева на поставки дальнобойных ракет, так как не желают, чтобы они использовались для нанесения Украиной ударов по российской территории. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать для ударов по территории России западное оружие, но может применять для этого собственные разработки.