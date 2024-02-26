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ТАСС

Глава МО Украины заявил, что половина западного оружия не поставляется вовремя

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez

Рустем Умеров отметил, что такие задержки приводят к потерям личного состава и территорий

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Половина вооружения, которое выделяют Киеву западные партнеры, не поступает вовремя. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

"Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% не поступает вовремя", - сказал он на конференции "Украина. 2024 год", которую транслирует телеканал "Рада".

Умеров добавил, что такие задержки приводят к потерям личного состава и территорий.

В Киеве неоднократно заявляли, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Власти Украины просят союзников увеличивать и ускорять поставки вооружений, а также пытаются переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах. 

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