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Интерфакс-АВН

Лукашенко заявил, что ОДКБ без Армении не рухнет

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Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить».
Источник изображения: belvpo.com

При этом он призвал Ереван не выходить из организации

Минск. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ОДКБ без Армении не разрушится, при этом он призвал Ереван не торопиться с выходом из этой организации.

"Мы на это (на заявления армянской стороны о "заморозке" участия в ОДКБ - ИФ) реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Вместе с тем официальных уведомлений от Еревана пока на этот счет не поступало, уточнил Лукашенко.

Он посоветовал армянской стороне не торопиться и не делать резких движений: "Выйти просто. А вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то", - сказал он в ходе общения с журналистами на участке для голосования по проведению выборов депутатов.

"Политикам в Ереване надо очнуться. Не надо терять то, что есть...", - цитирует Лукашенко "СБ-Беларусь сегодня".

Комментируя заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о "заморозке" Арменией своего участия в ОДКБ, президент Белоруссии заявил, что подобные решения принимает не премьер-министр, а парламент.

Лукашенко также отметил, что предыдущие власти Армении долгое время не хотели решать проблемные вопросы с Азербайджаном. При этом, уверен он, нынешнее решение конфликта стало самым приемлемым для всех.

"Армяне - наши близкие люди. А Азербайджан что, чужой? Обижаться на нас не надо", - добавил Лукашенко.

23 февраля Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики.

"Реакция ОДКБ не соответствовала реальности в отношении Армении, в частности в 2021, в 2022 годах, и очевидно это не могло остаться не замеченным со стороны Армении. Сегодня на практике мы фактически заморозили наше участие в этом договоре, в этой организации. Что будет завтра... Посмотрим", - сказал Пашинян.

В пресс-службе ОДКБ сообщили "Интерфаксу", что организация не получала официальных заявлений от Армении о приостановке участия в ее деятельности.

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