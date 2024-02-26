Белоруссия всегда будет вместе с Россией, заявил Лукашенко

Лукашенко: вместе с Россией Белоруссия сможет противостоять любому противнику
МОСКВА, 25 февраля/ Радио Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет вместе с Россией.
Белорусский лидер добавил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным различные способы совместного противодействия политике давления со стороны Запада.
Комментируя перспективы углубления сотрудничества с РФ, белорусский президент высказал мнение, что в экономических вопросах "можно ссориться, но безопасность – это святое".
В Белоруссии в воскресенье проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.
Лукашенко проголосовал на избирательном участке номер 478, расположенном в Минске в здании Белорусского госуниверситета физической культуры.
Президент по прибытии на участок подарил букет председателю избирательной комиссии, пообщался с членами комиссии и наблюдателями.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в местных выборах в Белоруссии в качестве кандидатов примут участие десятки граждан России.