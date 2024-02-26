Белоруссия всегда будет вместе с Россией, заявил Лукашенко

Лукашенко: вместе с Россией Белоруссия сможет противостоять любому противнику

МОСКВА, 25 февраля/ Радио Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет вместе с Россией.

Белорусский лидер добавил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным различные способы совместного противодействия политике давления со стороны Запада.

"Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила. Понимают только силу", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Комментируя перспективы углубления сотрудничества с РФ, белорусский президент высказал мнение, что в экономических вопросах "можно ссориться, но безопасность – это святое".

В Белоруссии в воскресенье проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.

Лукашенко проголосовал на избирательном участке номер 478, расположенном в Минске в здании Белорусского госуниверситета физической культуры.

Президент по прибытии на участок подарил букет председателю избирательной комиссии, пообщался с членами комиссии и наблюдателями.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в местных выборах в Белоруссии в качестве кандидатов примут участие десятки граждан России.