За передачу ВСУ новой партии танков Т-72 Чехии обещают очередные Leopard 2A4

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Власти ФРГ пообещали предоставить Чехии «на безвозмездной основе» 14 танков Leopard 2A4 и одну машину технического обеспечения Bergepanzer 3 Büffel в обмен на военную помощь Украине.

После успешных переговоров с Германией у нас есть возможность получить в подарок очередные Leopard 2A4

- говорится на сайте военного ведомства.

На данный момент Прага получила из Германии 14 Leopard 2A4 и ожидает в скором времени 1 БРЭМ BPz3 в качестве компенсации за передачу Украине примерно 40 Т-72М1 из армейского резерва. Как указывается в издании Defence24, Германия может «подарить» новую партию Leopard 2A4 и BPz3 в составе 15 машин в случае поставки Чехией для нужд ВСУ модернизированных танков T-72M4CZ, которые в настоящее время проходят капитальный ремонт. При этом ведутся переговоры о закупке такого же количества Leopard 2A4 [14 ОБТ плюс 1 BPz3].

Если Минобороны полностью примет предложение Германии о передаче и приобретении танков Leopard 2A4, произойдет скачок в усилении танковых войск

- считают в военном ведомстве страны.

Как указывается, армия в итоге может обзавестись 42 Leopard 2A4 и 3 BPz3. При этом продолжаются переговоры о приобретении 77 Leopard 2A8.

После 2030 года войска имеют возможность обзавестись более сотней танков Leopard двух типов, находящихся на вооружении или в резерве

- пояснили в Минобороны.