За передачу ВСУ новой партии танков Т-72 Чехии обещают очередные Leopard 2A4

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Власти ФРГ пообещали предоставить Чехии «на безвозмездной основе» 14 танков Leopard 2A4 и одну машину технического обеспечения Bergepanzer 3 Büffel в обмен на военную помощь Украине.
- говорится на сайте военного ведомства.
На данный момент Прага получила из Германии 14 Leopard 2A4 и ожидает в скором времени 1 БРЭМ BPz3 в качестве компенсации за передачу Украине примерно 40 Т-72М1 из армейского резерва. Как указывается в издании Defence24, Германия может «подарить» новую партию Leopard 2A4 и BPz3 в составе 15 машин в случае поставки Чехией для нужд ВСУ модернизированных танков T-72M4CZ, которые в настоящее время проходят капитальный ремонт. При этом ведутся переговоры о закупке такого же количества Leopard 2A4 [14 ОБТ плюс 1 BPz3].
- считают в военном ведомстве страны.
Как указывается, армия в итоге может обзавестись 42 Leopard 2A4 и 3 BPz3. При этом продолжаются переговоры о приобретении 77 Leopard 2A8.
- пояснили в Минобороны.