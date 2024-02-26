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Военное обозрение

В партнерстве с Россией: индийские истребители МиГ-29UPG получат новые двигатели

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии официально запущена программа капитального ремонта и модернизации истребителей МиГ-29.

Важным событием, направленным на укрепление потенциала ПВО страны, является то, что ВВС Индии дали зеленый свет проекту по приобретению современных двигателей и продлению срока службы парка МиГ-29

- отмечается в издании IDRW.

Как указывается, данная программа будет реализоваться посредством сотрудничества компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и российских партнеров. Утвержденная сделка стоимостью примерно 5300 крор [$640 млн] предусматривает производство новых усовершенствованных двигателей для истребителей МиГ-29UPG.

Кроме того, ВВС приступили к реализации второй программы продления эксплуатации парка фронтовых истребителей МиГ-29, направленной на увеличение срока их службы с 40 до 50 лет. Этот проект будет реализовываться на базе 11-го авиаремонтного завода под Нашиком.

Одним из ключевых аспектов этой программы модернизации является подбор силовых установок для МиГ-29. Как поясняется в издании, пока остается неясным, будут это двигатели РД-33 3-й серии, которыми в настоящее время оснащены МиГ-29UPG, или РД-33МК («Морская оса»), являющиеся улучшенной версией, используемой в корабельной модификации МиГ-29К.

Оба варианта обеспечат значительное повышение производительности и долговечности

- говорится в издании.

При этом РД-33МК обеспечивает прирост мощности на 7% по сравнению с базовой моделью за счет использования современных материалов и оптимизированного механизма охлаждения в конструкции лопаток, а также имеет повышенную форсажную тягу.

Ранее ВВС планировали начать вывод из эксплуатации эскадрилий МиГ-29UPG с 2029 года, но теперь планируют сохранить их до 2035 года, когда данные самолеты будут заменены истребителями Tejas MkII.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Tejas
МиГ-29К
РД-33
Компании
HAL
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