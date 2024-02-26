Французский генерал: Российские системы радиоэлектронной борьбы прижали БПЛА Bayraktar к земле

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Обломки Bayraktar TB2, март 2022 года

Два года конфликта на Украине выявили решающее влияние киберпространства, информационной и радиоэлектронной войны на проведение военных операций, а также проблему быстрой адаптации техники к новым угрозам.

Генерал-майор Винсент Бретон, директор Объединенного центра концепций, доктрин и экспериментов (CICDE), в своем докладе перед прессой рассказал об уроках, извлеченных Минобороны Франции после двух лет войны на Украине.

Как отмечается в издании Air & Cosmos, генерал указал, что радиоэлектронная война ясно обозначила ускорение цикла устаревания тактики и техники:

Яркий пример тому ТB2 [турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2]. Он был звездой конфликта в его первые дни, прежде чем его прижали к земле российские системы радиоэлектронной борьбы «Синица» и «Житель», которые произвели фурор в умах.

Французский генерал приветствовал многочисленные инновации в украинских вооруженных силах, которые позволили адаптировать западное оборудование к советским системам. Однако он отметил столь же быстрое развитие возможностей в российских войсках, особенно в области беспилотников.

Как указывается в издании, на фоне развития БПЛА в ВСУ и ВС РФ Франция может похвастаться только удовлетворительными отзывами украинских военных о мини-дронах от компаний Parrot и Delair.