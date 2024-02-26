«Покупка украинского Ан-178 оказалась в тупике»: Перу возобновляет конкурс по транспортному самолету

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Министерство внутренних дел Перу решило возобновить оценку предложений по приобретению транспортного самолета.

Данное решение было принято после того, как покупка украинского Ан-178 оказалась в тупике

- говорится в издании Analisi Difesa.

Согласно «Стратегическому плану национальной полиции Перу до 2030 года», МВД должно будет эксплуатировать как минимум два тяжелых самолета для перевозки пассажиров и грузов, а также два многоцелевых самолета меньшей мощности. Поэтому министерство возобновляет конкурс после неудачного сотрудничества с украинской стороной.

В сентябре 2019 года МВД Перу приняло решение о покупке украинского самолета на замену старым Ан-32Б. Ан-178 тогда обошел конкурентов Leonardo C-27J Spartan и Airbus C-295M.

Это решение поразило военных аналитиков, поскольку оценка была сделана просто с учетом технических данных самолета без каких-либо доказательств его присутствия «в железе» [не считая прототипа]

- отмечается в издании.

Однако, поскольку самолет не был доставлен в установленные сроки, МВД Перу решило в конце 2021 года начать процедуру расторжения контракта и взыскания штрафов. При этом украинская сторона пыталась обвинить в срыве сделки заказчика.