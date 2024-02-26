«Идея заимствована у наркокартелей»: США проведут испытания надводного беспилотника для доставки ракет

После года разработки Корпус морской пехоты США (КМП) намерен принять на вооружение новый тип малозаметного морского беспилотника для доставки ракет, проведение испытаний которого планируется в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель коменданта КМП по боевому развитию и интеграции генерал-лейтенант Карстен Хекл,
Как указывается в издании RID, данные надводные БПА предназначены для перевозки двух противокорабельных ракет NSM в целях пополнения запасов подразделений морской пехоты на берегу, незаметно доставляя свой груз. Имеется в виду подвоз боеприпасов для системы NMESIS.
- пояснил Хекл.
Уже была проверена возможность эксплуатации новых БПА с борта экспедиционных транспортных кораблей и кормовых десантных кораблей ВМС.
В КМП пояснили, что они очень довольны тем, как работают новые надводные беспилотники. Прежде всего, они имеют низкую стоимость и в случае утраты могут считаться расходным материалом.