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Военное обозрение

«Идея заимствована у наркокартелей»: США проведут испытания надводного беспилотника для доставки ракет

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NMESIS
NMESIS.
Источник изображения: navalnews

После года разработки Корпус морской пехоты США (КМП) намерен принять на вооружение новый тип малозаметного морского беспилотника для доставки ракет, проведение испытаний которого планируется в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель коменданта КМП по боевому развитию и интеграции генерал-лейтенант Карстен Хекл,

Как указывается в издании RID, данные надводные БПА предназначены для перевозки двух противокорабельных ракет NSM в целях пополнения запасов подразделений морской пехоты на берегу, незаметно доставляя свой груз. Имеется в виду подвоз боеприпасов для системы NMESIS.

Эта идея была заимствована КМП при изучении полупогружных лодок, используемых наркокартелями в Центральной Америке. Их малозаметность вызвана тем, что они практически не создают волн при скольжении по воде, не оставляя кильватерного следа

- пояснил Хекл.

Уже была проверена возможность эксплуатации новых БПА с борта экспедиционных транспортных кораблей и кормовых десантных кораблей ВМС.

В КМП пояснили, что они очень довольны тем, как работают новые надводные беспилотники. Прежде всего, они имеют низкую стоимость и в случае утраты могут считаться расходным материалом.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
NSM
Проекты
БПЛА
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