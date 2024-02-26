Пресса Австралии: Украина намерена получить танки M1A1 Abrams, снимаемые с вооружения австралийской армии

Украина планирует получить от американской коалиции еще одну партию танков M1A1 Abrams, но на этот раз не от США, а от Австралии. Киев уже готовит официальный запрос на имя австралийского правительства. Об этом сообщает издание АВС.

По данным газеты, Украина уже завершает оформление официального запроса, который в скором времени поступит Канберре. Киев хочет получить американские танки, снимаемые с вооружения австралийской армии в ходе замены вооружения на более современное. Как пишет издание, в 2025 году ВС Австралии начнут выводить M1A1 Abrams из эксплуатации, заменяя их танками M1A2 Abrams. Всего на вооружении армии Австралии стоит 59 американских танков. Как отреагирует на данный запрос Австралия пока не ясно, но с вертолетами MRH-90 Taipan австралийских ВВС Киев "пролетел".

Между тем, по данным украинских ресурсов, Минобороны Украины действительно нацелилось на австралийские "Абрамсы", причем хочет получить их безвозмездно, в качестве подарка. Глава военного ведомства Рустем Умеров обсуждал возможность обращения к Австралии с просьбой подарить Киеву весь имеющийся парки танков M1A1 Abrams. Министр обороны Австралии исключил передачу танков Украине, но это пока. Возможно, что через какое-то время мнение австралийцев изменится.

На сегодняшний день на вооружении ВСУ стоит 31 танк M1A1 Abrams, техника поступила на Украину еще в прошлом году, но американские танки ни в контрнаступлении, ни в других боях на фронте не участвовали. В последние дни появилась информация, что якобы "Абрамсы" замечены на Авдеевском направлении, но от наших пока подтверждения нет.