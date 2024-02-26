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ТАСС

Япония анонсировала введение новых санкций в отношении России вслед за странами G7

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP, File

Премьер-министр этого государства Фумио Кисида в ходе онлайн-переговоров лидеров Группы семи обещал продолжить всестороннюю поддержку Украины

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии также расширит санкционные списки в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как ранее на этой неделе сделали другие члены Группы семи. Об этом на прошедших в субботу онлайн-переговорах лидеров G7 заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония в тесном сотрудничестве с G7 все это время принимала жесткие меры и теперь введет дополнительные санкции, включая ограничения в отношении частных лиц и организаций РФ", - говорится в сообщении МИД Японии. Подчеркивается, что глава японского правительства в ходе онлайн-переговоров лидеров G7, прошедших под председательством Италии, обещал продолжить всестороннюю поддержку Украины, в первую очередь в сфере восстановления и модернизации украинской инфраструктуры.

Саммит G7 прошел в формате видеоконференции во вторую годовщину начала СВО, 24 февраля, и был посвящен Украине. Перед лидерами, среди которых отсутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, которого представлял глава МИД Стефан Сежурне, выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал их продолжать поддерживать страну. 

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Страны
Италия
Россия
Украина
Франция
Япония
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