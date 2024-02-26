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ТАСС

NBC: ВСУ вынуждены нормировать использование боеприпасов

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Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777
Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777.
Источник изображения: © AFP 2023 / Anatolii Stepanov

Телеканал связывает нехватку вооружений, в частности, с возникшими в Вашингтоне сложностями с одобрением новой помощи Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждено нормировать использование боеприпасов из-за их острой нехватки, что сказывается на способностях ВСУ защищать свои позиции. Об этом в субботу сообщил телеканал NBC News.

Нехватку боеприпасов он, в частности, связывает с возникшими в Вашингтоне сложностями с одобрением новой помощи Киеву. По словам одного из украинских мэров, с которым поговорил телеканал, западные страны в "один из самых критических моментов подвели" Украину.

13 февраля Сенат Конгресса США при поддержке части республиканцев принял законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил 12 февраля, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис - "наиболее серьезную проблему", стоящую перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, называл выработанный сенаторами вариант законопроекта "заведомо непроходным" в Палате представителей. Впоследствии он подтвердил, что не собирается сейчас выносить на голосование этот документ.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Тайвань
Украина
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