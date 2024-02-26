Скрытная угроза: насколько серьезен ядерный арсенал Британии и Франции

Провал пуска ракеты Trident II поставил под сомнение его эффективность

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с британской атомной подводной лодки HMS Vanguard закончился провалом — она упала в океан через несколько секунд после выхода из пусковой установки в результате некой «аномалии». Министр обороны Великобритании Грант Шаппс поспешил заверить, что инцидент не повлиял на систему ядерного сдерживания. Но так ли это? Из европейских стран — членов НАТО ядерное оружие есть у Великобритании и Франции, и в основном это ракеты именно на подводных лодках. В каком они состоянии и на что способны, разбирались «Известия».

Арсенал Великобритании

Испытательный пуск ракеты Trident II — единственного компонента ядерных сил Великобритании — проводился 30 января у восточного побережья США с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Он контролировался американским ракетным центром во Флориде. Ракета покинула пусковую установку, но ее двигатели не включились, и она упала буквально около борта атомохода.

Предыдущий подобный инцидент случился на испытаниях в 2016 году. И тогда это привело к решению перенести на более позднее время программу модернизации Trident II. Но сейчас ситуация иная — Британии нужно было продемонстрировать стойкость ядерного меча в условиях эскалации международной напряженности. Однако получилось как-то не очень. Ракета не полетела.

Подводная лодка HMS Vanguard Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

С окончанием холодной войны в 1990-е годы Великобритания в два раза сократила свой арсенал — c 540 боеголовок до 225. С 1998 года все ядерные боеголовки размещаются только на ракетах Trident II, носителями которых выступают четыре подводных ракетоносца типа Vanguard. При этом сейчас большая часть арсенала — на хранении, а к оперативному размещению на ракетах готовы только 120 боевых частей. Из них только 40 боеголовок находятся на несущей боевое дежурство одной из четырех субмарин.

Каждая подводная лодка типа Vanguard несет 16 трехступенчатых Trident II с дальностью действия до 12 тыс. км. Это американские ракеты. В Великобритании они приняты на вооружение в 1995 году и несут разработанные и произведенные там термоядерные боеголовки, которые, впрочем, весьма близки по своим параметрам к родным для ракеты американским образцам.

Считается, что в британских боеголовках используется американский корпус боевого блока W-76, но термоядерный заряд имеет три уровня мощности — 0,3 кт, до 10 кт и 100 кт. Каждая ракета может нести от одного до восьми боевых блоков с индивидуальным наведением — то есть, боевая ступень ракеты может направить каждый блок по своей траектории с некоторым отклонением от предыдущего.

Корпус W76-1 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Великобритания не торопилась проводить модернизацию своих ядерных арсеналов. Обновления планировалось начать после 2030 года. Но в текущей напряженной ситуации Лондон, во-первых, прекратил программу сокращения ядерного арсенала и объявили о наращивании количества боеголовок до 260 единиц. А во-вторых, начали разговоры о необходимости модернизации ракет и боеголовок, не дожидаясь 2030-х годов.

Увеличение общего количества боеголовок позволит повысить число боеготовых в два-три раза, то есть в одном потенциальном залпе с боевого дежурства английский флот сможет запустить 120, а в случае вывода в море дополнительно двух субмарин — 360.

Арсенал Франции

В отличие от Великобритании Франция осталась верна своим традициям и сохранила ядерные силы в двух ипостасях — в качестве боеголовок баллистических ракет подводных лодок и в ракетах «воздух-земля» тактической авиации. Общий арсенал немного больше, чем у Великобритании, и составляет около 300 боеголовок. Причем почти все французские заряды готовы к оперативному развертыванию и применению.

54 боеголовки могут быть размещены на ракетах «воздух-земля» ASMPA с дальностью действия до 300 км. Они прошли модернизацию в 2000-е годы, и сейчас их мощность может составлять до 300 кт. Конечно, эти ракеты должен запускать самолет-носитель — таким в ВВС Франции является многоцелевой истребитель Rafale. Боевой радиус его действия составляет 1300 км, но он оснащен системой дозаправки в полете и технически может поражать ракетами ASMPA цели в любой части европейского континента.

Многоцелевой истребитель Rafale, вооруженный ракетами ASMPA Источник изображения: Фото: mbda-systems.com

Вторая составляющая ядерного арсенала Франции — баллистические ракеты субмарин. После завершения холодной войны шесть французских подводных ракетоносцев класса Redoutable заменили четырьмя современными лодками типа Triomphant. Каждый такой корабль несет по 16 баллистических ракет типа М51 с дальностью действия до 9 тыс. км. На каждой из них — до шести боеголовок. И в ядерных ВМС Франции идет программа их модернизации — сейчас часть ракет оснащена боеголовками TN-75 разработки 1990-х годов с мощностью 100 кт, а часть несет самые современные боеголовки TNO.

Франция одновременно держит на боевом дежурстве не более двух подводных ракетоносцев, на каждом — максимум 96 боеголовок.

Таким образом в составе европейских ядерных сил сегодня насчитывается максимум 500 с небольшим боеголовок, что, конечно, значительно меньше американского или российского ядерных арсеналов. Тем не менее районы базирования морских ядерных сил Франции и Великобритании — это Северная Атлантика и Северное море, откуда могут поражаться цели практически на всей территории России.

Подводная лодка Triomphant Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В случае общего кризиса ядерные силы обеих европейских стран явно будут координировать свои действия со всеми странами НАТО и США. Это наверняка находится в их секретных инструкциях. Так что ядерные арсеналы Франции и Великобритании были, есть и остаются достаточно серьезной угрозой, которую нельзя недооценивать.

Дмитрий Корнев