В Европе поддержали инициативу Шольца создать "защитный зонт"

Шольц: идею создания европейской системы ПВО поддержала 21 страна

МОСКВА, 24 февраля/ Радио Sputnik. Более 20 стран поддержали инициативу создания общеевропейской системы противовоздушной обороны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Его видеообращение опубликовано на сайте правительства Германии.

"Вместе с нашими европейскими соседями мы создадим европейский защитный зонт, чтобы отражать атаки с воздуха. К этой немецкой инициативе присоединилась 21 страна, другие проявили к ней интерес", – сказал Шольц.

По мнению немецкого канцлера, такая совместная работа важна, поскольку Европа нуждается в работоспособной оборонной промышленности.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее также призывал не затягивать с процессом формирования Вооруженных сил Евросоюза. Он подчеркнул, что "оборона и общая армия должны стать конкретным фактом", добавляют Аrgumenti.ru.

Радио Sputnik сообщало, что бундестаг принял резолюцию о дальнобойном оружии для Киева.