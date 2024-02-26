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РИА Новости

В Европе поддержали инициативу Шольца создать "защитный зонт"

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Julia Nikhinson

Шольц: идею создания европейской системы ПВО поддержала 21 страна

МОСКВА, 24 февраля/ Радио Sputnik. Более 20 стран поддержали инициативу создания общеевропейской системы противовоздушной обороны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Его видеообращение опубликовано на сайте правительства Германии.

"Вместе с нашими европейскими соседями мы создадим европейский защитный зонт, чтобы отражать атаки с воздуха. К этой немецкой инициативе присоединилась 21 страна, другие проявили к ней интерес", – сказал Шольц.

По мнению немецкого канцлера, такая совместная работа важна, поскольку Европа нуждается в работоспособной оборонной промышленности.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее также призывал не затягивать с процессом формирования Вооруженных сил Евросоюза. Он подчеркнул, что "оборона и общая армия должны стать конкретным фактом", добавляют Аrgumenti.ru.

Радио Sputnik сообщало, что бундестаг принял резолюцию о дальнобойном оружии для Киева.

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Страны
Германия
Италия
Украина
Проекты
Евросоюз
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