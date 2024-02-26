"Суррогат-В": стало известно, как беспилотник будет уничтожать корабли НАТО (The Paper, Китай)

The Paper: стали известны подробности о новой российской беспилотной подлодке

В России разрабатывают новый тяжелый беспилотный аппарат "Суррогат-В", пишет The Paper. Его основное назначение — отвлекать корабли противника, пока настоящие подводные лодки решают боевые задачи.

На фоне столкновений России и Украины на черноморском направлении и ударов хуситских боевиков по кораблям в Красном море в последнее время в морских боях начинают выделяться беспилотные платформы. Их технологическое развитие и влияние на сражения на воде становятся объектами всеобщего интереса.

По сообщениям СМИ, недавно российская "Объединенная судостроительная корпорация" раскрыла новые подробности о сверхтяжелом безэкипажном подводном аппарате "Суррогат-В". Учитывая, что украинские войска часто используют беспилотные катера для атак на черноморский флот противника, совершенствование и применение Россией подобного морского оборудования обращает на себя внимание всего мира.

Беспилотный подводный флот России

Согласно отраслевым способам классификации беспилотных подводных аппаратов, диаметр LUUV — больших средств такого рода (Large Unmanned Underwater Vehicle буквально означает "большой беспилотный подводный аппарат". — Прим. ИноСМИ) обычно составляет примерно 533 миллиметра, а водоизмещение — 1,36 тонны. У сверхбольших аппаратов (Extra Large Unmanned Underwater Vehicle, XLUUV) водоизмещение достигает более чем десяти тонн, и они способны безостановочно функционировать в течение семи дней. Особенности этой техники заключаются в огромном запасе хода и автономности, высокой грузоподъемности, передовых системах интеллектуального управления и принятия независимых решений. Их можно применять при самых разнообразных сценариях: как автономную единицу или в качестве транспортного модуля подводной лодки; использовать для сбора разведданных, наблюдения, противолодочных и других особых операций, нанесения подводных ударов, выполнения противоминных действий. Благодаря этому в будущем указанные аппараты смогут служить ядром новой концепции войн под водой.

За последние годы Россия добилась ряда успехов в области технологического развития больших беспилотных подводных аппаратов. Наиболее известный их представитель —атомный "Посейдон". Он был разработан ЦКБ МТ "Рубин" совместно с ГРЦ имени Макеева и другими предприятиями российского военно-промышленного комплекса. "Посейдон" состоит из боевой части, ядерной энергетической установки, движителя, электронного оборудования и нескольких отсеков. Диаметр аппарата достигает примерно 1,6 метра, длина — 24 метров, грузоподъемность составляет не менее 1,5 тонны, скорость превышает 60 узлов, его максимальная глубина погружения — тысяча метров, а дальность плавания — 18 тысяч километров. "Посейдон" оснащен насосно-реактивным двигателем и штурвалом с большой амплитудой. На носу установлен 3D-гидролокатор, внедрены и другие современные технологии. Аппарат можно оборудовать как обычными, так и ядерными боеголовками; заранее дислоцировать в указанном месте, чтобы он ожидал сигнала к атаке, или же сразу нацелить на уничтожение прибрежной инфраструктуры, авианосных ударных групп противника и других объектов.

Кроме того, ЦКБ "Рубин" разработало серию необитаемых подводных аппаратов "Клавесин" (Harpsichord). Первое поколение этой техники — "Клавесин-1Р" — обладает длиной 5,8 метра, диаметр корпуса составляет 900 миллиметров, а масса — 2,5 тонны. В реальном замере "Клавесин-1Р" отличается глубиной погружения в 6083 метра, а его скорость достигает трех узлов. Во время операций он управляется с помощью дистанционного пульта на борту корабля-носителя. Второе поколение — "Клавесин-2Р-ПМ" — предназначалось для использования спецназом ВМФ. Корпус таких моделей в длину достигает метра, вес аппарата — около 3,7 тонны, он может эксплуатироваться модернизированными атомными подлодками проекта 949М, а также БС-64 "Подмосковье" и К-329 "Белгород".

Необитаемые подводные средства "Клавесин" могут изучать морское дно, делать снимки высокого разрешения и передавать их на наземные приемные станции. Россия неоднократно использовала их в целях исследования географии Северного полюса, определения границ высокоширотного арктического шельфа, геологической разведки для нефтегазовых компаний и мониторинга состояния подводных трубопроводов и коммуникационных линий.

"Боевой заменитель" будущих подводных лодок

В первый раз упомянутый в статье беспилотный подводный аппарат "Суррогат-В" представили публике на международном военно-техническом форуме "Армия 2022" в августе 2022 года. Тогда образец "Суррогата-В" выставили на том же стенде, что и атомный подводный крейсер "Арктур", оснащенный баллистическими ракетами. В хвостовой части последнего расположен специальный отсек для перевозки и развертывания различных беспилотных подводных средств, в том числе крупногабаритных.

По имеющимся данным, ЦКБ МТ "Рубин" запустило проект "Суррогат" в 2016—2017 годах. По информации, опубликованной в то время российской стороной, выходило, что водоизмещение аппарата составляет 60 тонн, длина — 17 метров, запас хода — 520 морских миль, или пять узлов, а максимальная скорость достигает 24 узлов. Средство подзаряжается с помощью литий-ионного аккумулятора, обеспечивающего от 15 до 16 часов непрерывной работы. "Суррогат" сконструирован по модульному принципу и может нести ряд сонарных и других компонентов для сбора звуковых и электромагнитных сигналов, исходящих от разных подлодок. В то же время он способен выполнять некоторые разведывательные задачи. Он оснащен несколькими буксируемыми гидролокаторами, полезными при подготовке к противолодочному бою, а также при разработке и испытаниях новых сонарных систем, устройств обнаружения торпедных и других субмарин и комплексов вооружения. Благодаря этому риски при создании новых подводных лодок и их себестоимость снижаются.

По сравнению со своими ранними версиями, "Суррогат-В" отличается меньшим водоизмещением — 40 тонн, длина осталась 17 метров. Снаружи аппарат напоминает небольшую подлодку, его корпус — обтекаемой формы, выступают только несколько деталей, например, рулевая поверхность, в хвостовой части расположена кольцевая канавка для водометного движителя. Заявленный боевой радиус действия средства достигает 800 морских миль (при анонсировании проекта в 2022 году он был на 200 морских миль меньше). Его крейсерская скорость — пять узлов, а максимальная — 24 узла. "Суррогат-В" оборудован насосно-реактивным двигателем, который часто устанавливают на больших подводных лодках. Он питается от литий-ионного аккумулятора, который можно подзаряжать на переносных станциях на борту аппарата и в его донной части. В его задачи входит поиск мин, ледовая разведка, а также выполнение операций, которые представляют опасность для пилотируемых аппаратов или занимают у последних слишком много времени, к примеру, топографическая съемка.

Одна из ключевых особенностей "Суррогата-В" — способность имитировать звуки, издаваемые обитаемыми атомными или дизель-электрическими подлодками. Это позволяет аппарату обмануть противника, вынуждая того бросаться в погоню за беспилотным средством, а не пилотируемым. Помимо прочего, "Суррогат-В" можно оснастить гидроакустическим поисковым оборудованием или уникальной российской неакустической системой обнаружения СОКС (система обнаружения подводных лодок по кильватерному следу), которая находит вражеские подлодки по оставляемым выхлопам в виде химических веществ или радиации. Модели и компьютерные изображения "Суррогата-В" показывают, что на борту аппарата есть масштабный комплекс сонаров, что еще раз подчеркивает его возможности по сбору разведывательной информации.

Согласно аналитическим данным, "Суррогат-В" может использоваться российскими военно-морскими силами во время реальных боев или противолодочной подготовки. В первом случае средство можно незаметно выпустить в нужную акваторию, чтобы оно сымитировало особые сигналы подводных лодок отечественного ВМФ и стимулировало противолодочные корабли и самолеты НАТО к движению. Основные отряды в это время будут находиться в засаде, заманивая противника в кольцо, чтобы уничтожить его противолодочные силы. Настоящие стратегические атомные подлодки России воспользуются отвлеченностью врага, скроются во тьме, а потом нанесут оппоненту смертельный удар. Что касается второго сценария, "Суррогат-В" проще по конструкции и дешевле, а также может смоделировать звуковой сигнал любой подлодки НАТО; это делает его эффективным "заменителем подводных лодок", который помогает российским войскам отрабатывать противолодочные бои и повышает боевую подготовку армии.

Автор статьи: Лань Шуньчжэн (兰顺正)