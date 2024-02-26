«Беспилотник стал огромным»: турецкий ударный БПЛА Akıncı-C совершил первый полет

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Турецкая оборонка продолжает успешно создавать новые беспилотные системы. Модификация Akıncı-C, являясь новым представителем семейства БПЛА Akıncı TIHA, успешно совершила свой первый полет.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, ударный БПЛА Akıncı TIHA, разработанный турецкой компанией Baykar, продолжает свое развитие. Ранее был создан вариант Akıncı-B, в котором использовался двигатель PT6А-135А мощностью 750 л.с. производства Pratt&Whitney, в то время как базовая версия Akıncı-A была оснащена силовой установкой АИ-450Т на 450 л.с. украинского производства.

Новейшая модификация Akıncı-C оборудована двумя двигателями на 850 л.с., то есть имеет общую мощность 1700 л.с.

Akıncı-C станет самой эффективной и боеспособной платформой в своем классе. Беспилотник стал огромным

- говорится в издании.

Во время испытаний, проведенных 24 февраля, БПЛА находился в воздухе более 1 часа. Во время полета были успешно протестированы аэродинамические параметры. За ним в числе других официальных лиц наблюдал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который, по всей видимости, заинтересован в приобретении нового ударного беспилотника.

Компания Baykar в 2023 году выручила от внешнеторговых сделок $1,8 млрд. За все годы деятельности она подписала экспортные соглашения с 33 странами, закупившими Bayraktar TB2 SIHA, и с 9 государствами, которые приобрели Bayraktar Akıncı TIHA.