Британская пресса: Израиль готовит истребители F-35 для нанесения ударов по иранским ядерным объектам

Источник изображения: topwar.ru
Вторжение ЦАХАЛ в сектор Газа обострило противостояние с Тегераном, который обвиняется Тель-Авивом в поддержке ХАМАС и «Хизболлы». На этом фоне в западной прессе появилась информация о подготовке израильского воздушного флота к нанесению удара по ядерным объектам Ирана.
Как указывается в британском издании Shephard, на прошлой неделе Али Акбар Салехи, бывший глава иранского ядерного агентства, сделал заявление, переданное государственным телевидением, которое подразумевало, что страна обладает всем необходимым для создания атомной бомбы.
- отмечается в издании.
Поясняется, что модернизация F-35 направлена то, чтобы увеличить его боеспособность, подготовив к нанесению ударов по Ирану. Как пояснили израильские источники, «стелс»-истребитель по итогам усовершенствования будет перевозить больше топлива в специальных подвесных баках на том этапе полета, когда скрытность не требуется.
Самолеты получат высокоточный боеприпас израильского производства весом 1000 кг.
- говорится в издании.
Источник изображения: topwar.ru
Никаких дополнительных подробностей об этом оружии приведено не было, но одна из «умных» бомб израильской компании Rafael, Spice 2000, имеет дополнительный комплект [коррекции полета] для 900-кг MK-84, BLU-109 и RAP-2000. Можно предположить, что новая бомба была создана на основе Spice 2000.
Улучшенный F-35 благодаря строго засекреченной системе передачи данных сможет получать целеуказание непосредственно от наводчиков, минуя оперативный центр ВВС. Также повысятся возможности по перехвату ударных БПЛА.
В ходе модернизации F-35 получат системы, которые позволят ему действовать в районах, насыщенных средствами РЭБ. Некоторые из них уже находятся в эксплуатации, в то время как другие продолжают испытания. Работа в этом направлении началась после того, как израильские самолеты столкнулись с российскими средствами РЭБ.
- говорится в издании.