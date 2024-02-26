Британская пресса: Израиль готовит истребители F-35 для нанесения ударов по иранским ядерным объектам

Источник изображения: topwar.ru

Вторжение ЦАХАЛ в сектор Газа обострило противостояние с Тегераном, который обвиняется Тель-Авивом в поддержке ХАМАС и «Хизболлы». На этом фоне в западной прессе появилась информация о подготовке израильского воздушного флота к нанесению удара по ядерным объектам Ирана.

Как указывается в британском издании Shephard, на прошлой неделе Али Акбар Салехи, бывший глава иранского ядерного агентства, сделал заявление, переданное государственным телевидением, которое подразумевало, что страна обладает всем необходимым для создания атомной бомбы.

Угроза со стороны ядерного оружия Тегерана побудила Израиль внести изменения в свои F-35, в то время как военная операция России в Сирии послужила катализатором разработки систем защиты от помех

- отмечается в издании.

Поясняется, что модернизация F-35 направлена то, чтобы увеличить его боеспособность, подготовив к нанесению ударов по Ирану. Как пояснили израильские источники, «стелс»-истребитель по итогам усовершенствования будет перевозить больше топлива в специальных подвесных баках на том этапе полета, когда скрытность не требуется.

Самолеты получат высокоточный боеприпас израильского производства весом 1000 кг.

Бомба, которая будет располагаться во внутреннем отсеке F-35, была описана как оружие сверхпробивного действия с круговым вероятным отклонением в три метра

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Никаких дополнительных подробностей об этом оружии приведено не было, но одна из «умных» бомб израильской компании Rafael, Spice 2000, имеет дополнительный комплект [коррекции полета] для 900-кг MK-84, BLU-109 и RAP-2000. Можно предположить, что новая бомба была создана на основе Spice 2000.

Улучшенный F-35 благодаря строго засекреченной системе передачи данных сможет получать целеуказание непосредственно от наводчиков, минуя оперативный центр ВВС. Также повысятся возможности по перехвату ударных БПЛА.

В ходе модернизации F-35 получат системы, которые позволят ему действовать в районах, насыщенных средствами РЭБ. Некоторые из них уже находятся в эксплуатации, в то время как другие продолжают испытания. Работа в этом направлении началась после того, как израильские самолеты столкнулись с российскими средствами РЭБ.

Два года назад Израиль пострадал от российских систем подавления GPS, расположенных в Сирии. На этом фоне ускорилась разработка оборудования, которое сделало бы самолеты невосприимчивыми к подобным сбоям

- говорится в издании.