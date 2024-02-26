Войти
ТАСС

Вагенкнехт считает, что передача Киеву ракет Taurus перенесет боевые действия в Германию

364
0
+3
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

По словам политика, на Украине нужно предпринимать дипломатические усилия, так как поставки оружия проблемы не решат

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Германский политик Сара Вагенкнехт, которая недавно покинула Левую партию и создала собственную, выступила против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. С таким заявлением она выступила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Тот, кто хочет при помощи германского оружия перенести войну в Россию, тот переносит ее в Германию", - сказала Вагенкнехт.  Она считает, что сейчас нужно искать пути в направлении деэскалации. "Несмотря на поставки оружия, позиция Украины становилась только хуже", - отметила она.

Она напомнила о недавних заявлениях представителя Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера, который считает, что у Киева был бы шанс атаковать такими ракетами объекты на территории России. "Я считаю это чистым сумасшествием. Если мы перенесем войну немецкими вооружениями в Россию, то мы перенесем войну в Германию", - сказала Вагенкнехт.

Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны поставить эти ракеты и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет намного больше - до 500 км.

О дипломатии

Вагенкнехт также считает, что на Украине нужно предпринимать дипломатические усилия, так как поставки оружия проблемы не решат. 

"Первый шаг - согласовать прекращение огня и заморозить конфликт по нынешней линии фронта. Если этого не сделать, то ситуация, скорее всего, станет еще менее выгодной для Украины. Затем необходимо провести переговоры о том, что произойдет на территориях, занятых в настоящее время Россией", - сказала она.

"Если один говорит, что хочет вести переговоры, то почему мы не пытаемся тоже так поступать", - прокомментировала политик готовность России к дипломатическому урегулированию. Она напомнила, что на Украине есть указ, запрещающий переговоры с властями РФ, и что в России таких указов не издавалось. Одновременно с этим политик осудила решение России два года назад начать военную операцию.

В более долгосрочной перспективе, по ее словам, можно было бы решить вопрос о принадлежности территорий, "как было в Сааре после Второй мировой войны", отметила Вагенкнехт. Она имела в виду референдум в германской федеральной земле Саар в 1954 году, в рамках которого более 96% высказались против независимости - это подразумевало, что субъект оставался в составе ФРГ.

Также Вагенкнехт сказала, что если на Украине находились бы ракеты НАТО, то это стало бы явным нарушением интересов безопасности России. "США не приняли бы такого положения дел в Мексике или на Кубе", - считает она.

  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Мексика
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Проекты
NATO
Похожие новости
26.02.2024
Крах "Цитадели-2.0": почему провалилось контрнаступление Киева
18.09.2023
"Я бы умер". Спецназовец ВСУ рассказал о главном уроке летнего наступления
30.05.2023
Американцы: для Запада важно, чтобы военный конфликт на Украине продолжался
21.04.2022
Вот что на самом деле думают об украинском кризисе в мире
28.03.2022
НАТО имеет нацистские корни. И она их распространяет на Украине
26.02.2016
"Наш главный конкурент в сфере ВТС – США"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО