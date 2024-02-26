Генсек НАТО заявил, что ситуация на фронте на Украине остается чрезвычайно серьезной

Йенс Столтенберг отметил, что "Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде"

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Ситуация на поле боя в украинском конфликте по-прежнему является чрезвычайно серьезной. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи со второй годовщиной начала специальной военной операции России.

"Ситуация на поле боя остается крайне серьезной", - сказал он. Столтенберг утверждал, что "нет никаких признаков того", что Россия "готовится к миру".

По словам генсека НАТО, "Украина сохраняет свою свободу и независимость". "Это стало возможным благодаря вашей смелости и решимости. Это стало возможным благодаря крупной военной и экономической поддержке со стороны союзников по НАТО. Только за последние дни и недели союзники по НАТО объявили о новых пакетах помощи на миллиарды долларов. Они охватывают такие ключевые возможности, как артиллерийские боеприпасы, противовоздушная оборона и боевые катера. А также оборудование и запчасти для F-16, дроны и средства разминирования. Ожидается дополнительная поддержка", - сообщил он.

Столтенберг подчеркнул, что "Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде". "Мы помогаем сделать ваши силы все более совместимыми с силами союзников. Мы вместе откроем новый Объединенный центр анализа, обучения и тренировок в Польше. И мы углубляем наши политические связи через Совет Украина - НАТО, где мы консультируемся и вместе принимаем решения. Украина вступит в НАТО. Речь идет не про "если", а про "когда", - добавил он, отметив, что НАТО продолжит поддерживать Киев.