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ТАСС

Германия сообщила, что общий объем помощи Украине от ФРГ составил €32 млрд

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Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

Берлин намерен поддерживать Киев "сколько необходимо", говорится в сообщении кабмина ФРГ

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Общий объем помощи от Германии Украине составил €32 млрд за два года. Об этом говорится в сообщении кабмина ФРГ, приуроченном к второй годовщине начала российской специальной военной операции.

"Позиция Германии понятна - мы будем поддерживать Украину сколько необходимо", - говорится в заявлении. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине помощь "на общую сумму около €32 млрд - в виде гуманитарной поддержки, прямых выплат или в виде вооружений".

На 2024 год в бюджете ФРГ заложено от €7 млрд до €8 млрд на нужды Украины. 

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Страны
Германия
Украина
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