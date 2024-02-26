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ТАСС

Премьер Словакии выступил против нового железного занавеса вокруг России

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в монастыре кармелитов в Будапеште
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в монастыре кармелитов в Будапеште.
Источник изображения: © AP Photo / Denes Erdos

Роберт Фицо подчеркнул, что конфликт на Украине не имеет военного решения

БРАТИСЛАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против возвращения железного занавеса вокруг России.

"Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях с каждым, кто также в них заинтересован. Будь то США, Россия, Китай или Вьетнам, - сказал он в дискуссионно-аналитической программе "Субботние диалоги", подготовленной общественно-правовым вещателем "Радио и телевидение Словакии". - Мы должны стандартизировать отношения [с РФ]. Или вы хотите вновь опустить железный занавес где-то на украинско-российской границе? <...> Кому это поможет и что из этого будет хорошего?"

Социал-демократ Фицо последовательно выступает за нормализацию отношений Словакии с Россией, которые находившиеся у власти в республике до октября 2023 года либеральные партии понизили, по его словам, до нулевой отметки. Премьер высказывается за диалог Братиславы и Москвы.

Выступая в программе "Субботние диалоги", он также подчеркнул, что конфликт на Украине не имеет военного решения. "Наивно полагать, что ядерную державу, какой является РФ, кто-то сможет победить в войне, ведущейся обычными вооружениями", - сказал Фицо.

Конфликт на Украине, по его словам, находится в стадии замерзания. Евросоюз должен приступить к поиску эффективного урегулирования, чтобы были удовлетворены интересы Украины и предоставлены гарантии безопасности для России. "Давайте давить на обе воюющие стороны, Украину и Россию, чтобы они заключили перемирие", - сказал Фицо. 

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