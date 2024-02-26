Войти
ТАСС

Глава МИД Швейцарии заявил о десятке мирных планов по Украине

372
0
0
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Несколько из них являются секретными, отметил Иньяцио Кассис

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 10 мирных планов по Украине существуют в мировом сообществе в настоящее время, большая их часть известна общественности, однако несколько планов являются секретными. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Всего существуют с десяток мирных планов <...>. Очевидно, что мы говорим о плане из 10 пунктов президента [Украины Владимира] Зеленского, и есть шесть или семь планов публичных, и есть также секретные планы", - сказал он журналистам на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам Кассиса, на швейцарской конференции необходимо рассмотреть как можно большее число предложений. "Идей много. Есть государства, у которых есть некоторые идеи, и эта конференция должна позволить проанализировать их, найти общий знаменатель и, отталкиваясь от него, двигаться шаг за шагом", - указал глава швейцарского внешнеполитического ведомства.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи 15 января со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава МИД Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швейцария
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
29.08.2022
Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников
28.02.2022
От SWIFT до сил сдерживания. Отношения РФ и Запада обостряются из-за ситуации на Украине
11.03.2020
Стратегия Европы в Идлибе: давить на Москву и заигрывать с Эрдоганом
19.03.2019
Российский эксперт: транспортировка грузов в Армению через Абхазию и Южную Осетию не является приоритетной задачей (Interpressnews, Грузия)
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
14.05.2014
Новый старый мир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО