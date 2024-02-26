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Военное обозрение

«Бронемашина с багажом опыта из Украины»: ОАЭ модернизировали применяемый ВСУ BATT UMG

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Источник изображения: topwar.ru

Типовой вариант BATT UMG

На выставке World Defense Show 2024, проходившей в Саудовской Аравии, компания Armored Group представила модернизированный вариант бронемашины BATT UMG в виде пикапа, хотя обычно она встречается в варианте с кузовом-фургоном. Данные бронеавтомобили, производимые в ОАЭ, становятся всё более популярными, в том числе благодаря их участию в боевых действиях в незалежной.

Это известная бронемашина с багажом опыта из Украины благодаря активному применению ВСУ

- говорится в издании Defence24.

Производитель учел опыт использования бронеавтомобиля на Украине и усилил его защиту. Так, поверх ветрового и боковых стекол была размещена сетка, предназначенная, как указывается, для повышения устойчивости к атакам барражирующих боеприпасов.

Как отмечается, из-за цены около $230 тыс. эти машины являются финансово привлекательным предложением для вооруженных сил стран со скромным бюджетом.

Источник изображения: topwar.ru

Модернизированный вариант BATT UMG

BATT UMG – это многоцелевой бронеавтомобиль 4x4. Он может выполнять широкий спектр задач, от перевозки солдат до медицинской эвакуации. Его размеры составляют 6 м в длину, 2,3 м в ширину и 2,4 м в высоту. В варианте с кузовом-фургоном в зависимости от конфигурации сидений машина может перевозить от 8 до 10 солдат, включая двух членов экипажа. Стандартная броня выдерживает попадание пули обычного патрона 7,62х51 мм с дистанции 30 м и подрыв маломощного взрывного устройства. При этом ее можно усилить.

Партия BATT UMG была реквизирована силами НАТО, блокировавшими поставки оружия в Ливию. В настоящее время решается судьба этих бронеавтомобилей.

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Страны
Ливия
ОАЭ
Саудовская Аравия
Украина
Проекты
NATO
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