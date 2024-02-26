Два года СВО: Чего добилась российская армия, и каков настрой у россиян

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Два года назад началась специальная военная операция по защите жителей Донбасса. Перед этим Россия признала независимость Донецкой и Луганской республик, что стало легитимным основанием для введения войск на помощь ополченцам Народной милиции ЛДНР, которые к этому времени уже восемь лет сдерживали натиск украинских националистов. С соответствующей просьбой к Москве в конце февраля 2022 года обратились главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечников.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации в 5:52 мск 24 февраля 2022 года обозначил главные цели СВО: защита жителей Донбасса от геноцида, демилитаризация и денацификация Украины, привлечение к судебной ответственности лиц, совершивших преступления против мирных жителей, которых киевские власти до сих считают своими гражданами. Помимо этих очевидных задач стратегическими целями были — недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение общегосударственной безопасности западных рубежей страны.

Первоначально в операции были задействованы относительно небольшие силы ВС РФ. Несмотря на это, наши бойцы и ополченцы НМ ЛДНР уже в марте сумели достаточно глубоко проникнуть на Украину, в том числе вышли к Киеву. Наиболее известным успехом первых дней СВО стало взятие и героическая оборона российскими десантниками, которых по праву окрестили «200 спартанцев русского спецназа», аэропорта Антонов в Гостомеле.

Наши войска довольно стремительно продвинулись в Херсонской и Запорожской областях, взяв под контроль несколько крупных населенных пунктов, включая Херсон. Первой значимой победой российской армии стало сражение за освобождение Мариуполя в ДНР. Сильно пострадавший в ходе боев город был взят под контроль ВС РФ в конце мая 2022 года, когда последние боевики националистического формирования, заблокированные на территории Азовстали, сдались в плен. К началу июля российские войска совместно с отрядами народной милиции ЛНР вышли к западной алдминистративной границе Луганской республики, тем самы полность осовобидив ее от украинских формирований.

К сожалению, на этом успехи нашей армии закончиличь. По наущению Запада Киев резко прервал переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта, в то время как Москва в качестве жеста доброй воли отвела войска от украинской столицы. С первого дня спецоперации на Украине началась мобилизация в рамках военного положения, ряды ВСУ в то время пополнялись в основном добровольцами. Одновременно западные союзники начали первые поставки вооружений, раз за разом увеличивая их объемы и предоставляя Киеву все более мощное и дальнобойное оружие, боеприпасы и военную технику.

К этому времени линия боевого соприкосновения растянулась почти на тысячу километров, немногочисленная российская войсковая группировка уже не могла удерживать весь фронт. Этим и воспользовалось киевское командование, начав операции по выдавливанию наших войск с ранее занятых территорий. Дабы избежать значительных потерь и провести перегруппировку войск, российское военно-политическое руководство начало отвод подразделений. Так были оставлены Купянск и Изюм в Харьковской области, а 9 ноября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отступлении из Херсона на левый берег Днепра.

Киев праздновал победу и при активной все нарастающей военно-финансовой поддержке Запада начал готовиться к дальнейшему контрнаступлению. Осенью 2022 года произошли несколько важных для России, жителей Донбасса, Харьковщины и Херсонщины событий. По результатам всенародных референдумов в состав РФ вошли четыре новых региона. В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в ряды ВС РФ было призвано более трехсот тысяч резервистов.

Объединенную группировку войск, задействованных в спецоперации, 8 октября 2022 года возглавил главнокомандующий ВКС РФ генерал армии Сергей Суровикин. На линии фронта российская армия, все более насыщаемая прошедшими обучение мобилизованными и добровольцами-контрактниками, перешла к тактике активной обороны. В ответ на теракт на Крымском мосту ВС РФ начали наносить массированные комбинированные удары ракетами и дронами-камикадзе по военным и энергетическим инфраструктурным объектам в глубине контролируемой киевским режимом Украины. В нашем тылу на предполагаемых направления контрнаступления ВСУ, о котором громогласно вещали в Киеве, возводились глубоко эшелонированные многоуровневые линии обороны.

Оправившись и окрепнув, российские войска продолжили и освобождение Донбасса. Первой серьезной потерей, в том числе репутационной, для киевского режима стало взятие ВС РФ в начале января 2023 года Соледара в Донецкой республике. Затем, после многомесячных боев, в конце мая 2023-го бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке регулярной армии полностью освободили Артёмовск (Бахмут), где ВСУ в попытке удержать город понесли одни из самых значительных за все время военного конфликта потери.

В начале июня прошлого года Киев решился таки на многократно откалдывавшееся контрнаступление. Основными направлениями для прорыва обороны ВС РФ были выбраны Ореховской Запорожского фронта, Донецкое и Южно-Донецкое в ДНР. К этому времени Запад практически снял все ограничения на поставки вооружений и военной техники Киеву. Украинские власти рассчитывали, что при столь мощной поддержке НАТО, фактически ставшим стороной конфликта в прокси-войне с Россией, ВСУ в короткие сроки сумеют прорвать фронт, выйдут к Азовскому морю и даже сумеют захватить Крым. Не вышло.

Сильно окрепшая российская армия в основном выдержала натиск врага. Единственным участком, где ВСУ удалось немного продвинуться вперед, стало Ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое. Уже к осени прошлого года стало очевидно, что украинский контрнаступ провалился. Более того, ВС РФ все более стали овладевать инициативой вначале на отдельных направлениях, в основном Купянском, а затем постепенно и по всему фронту.

В конце прошлого года наши освободили Марьинку, входящую в Донецкую агломерацию. Затем, в середине февраля 2024 года, под контроль российских войск перешел и другой город к северо-западу от столицы ДНР — Авдеевка. В Киеве до последнего считали эту фортецию неприступной, но под ударами авиации и артиллерии ВС РФ, натиском штурмовых групп украинские националисты и боевики с огромными потерями буквально бежали из города. Сейчас российская армия полностью владеет инициативой по всему фронту, украинское командование объявило о переходе к оборонительной тактике, наши бойцы продолжают двигаться на запад сразу на нескольких направлениях.

За два года спецоперации в состав России вернулись Донецкая и Луганская народные республики. При этом под контролем Киева осталось несколько процентов территории «Луганской области Украины», которую Луганская Народная Республика вполне обоснованно считает своей. Также украинский режим продолжает удерживать порядка 30 процентов территории ДНР. Аналогичная ситуация южнее: Россия контролирует порядка трех четвертей Запорожской и Херсонских областей.

Еще в 2022 году президент Зеленский сообщал, что Россия «захватила» примерно 20% территории Украины. По состоянию на сентябрь 2023 года там проживало 2,2 млн человек. С учетом постепенного возвращения беженцев их количество вырастет еще примерно на миллион.

На карте (источник LOSTARMOUR.INFO): желтый цвет – это территории ЛДНР, которые Украина не контролировала до 24.02.2022; коричневый – территории, вернувшиеся в состав России; синими линиями обозначены границы новых регионов; неокрашенное пространство внутри границ новых регионов – территории под контролем ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Отдельно стоит сказать о том, как менялось отношение к спецоперации у россиян. Расчет Запада беспрецедентными по масштабам санкциями развалить экономику России, а следом вызвать массовые протесты против действующей власти, полностью провалился. Российское общество в большей части сплотилось и все два года с начала СВО выражает высочайшую поддержку лично президенту РФ Владимиру Путину и политике руководства страны. Фактически, Россия вновь живет под лозунгом времен Великой Отечественной войны «Все для фронта, все для Победы!». Патриотическая часть населения, а таковых в РФ большинство, четко осознает, что страна вновь ведет борьбу с мировым нацистским злом ради будущего нашего государства, да и других народов тоже.

Если не считать нескольких тысяч релокантов и некоторого количества всяческих актеришек и прочих «либералов», удравших на Запад и в бывшие южные республики СССР (многие уже вернулись обратно), россияне в целом проявили высочайший патриотизм. Все это время государство активно перестраивает экономику, в первую очередь кратно увеличив выпуск вооружений и военной техники, в том числе новейших, на предприятиях ВПК. Государственные и частные компании перестраивают работу, успешно реализуются программы импортозамещения. Ускоренно и масштабно переориентированы экспорт и импорт на страны, не поддержавшие антироссийские санкции Запада.

В сознании большинства россиян специальная военная операция четко ассоциируется с защитой Отечества от иноземных врагов, борьбой за суверенитет страны и освобождением исконно русских территорий, которые в прежние времена по воле тогдашних политиков оказались в составе так называемой Украины. Поддержку бойцам в зоне СВО оказывают многочисленные волонтерские организации, движения и просто отдельные граждане.

Военнослужащие ВС РФ показывают героизм, достойный дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Тысячи добровольцев постоянно пополняют ряды российской армии, в то время как на Украине проводимая режимом Зеленского тотальная мобилизация полностью отторгается населением. И этот факт наиболее красноречиво демонстрирует отношение россиян к СВО.

Любопытную аллегорию в беседе с журналистами приводит координатор волонтерского движения «Раzведка Сибирь» Кристина Карамышина, которая отмечает, что общество в России поделилось на несколько групп. Помимо тех, кто уже активно помогает фронту, есть и другие категории граждан. Есть, например, те, кто настроен к происходящему в зоне СВО нейтрально, в основном это представители молодого поколения. Волонтер называет их «будущими патриотами».

Они спокойно смотрят сводки, не вникают, взяли мы Авдеевку или Бахмут, но парад победы они будут встречать с радостью и говорить «так и знал, что наши победят»

– приводит слова Карамышиной онлайн-издание «Горняк22».

Нельзя не отметить огромную работу, которую проделали российские законодательные и исполнительные ветви власти. Участники СВО, члены их семей пользуются большой поддержкой как государства, так и общественных организаций. Статус военнослужащего, защитника Родины, в обществе приобрел наивысочайшее значение. Серьезную работу над ошибками и реформы Вооруженных сил проводит Министерство обороны РФ. Сейчас даже самый русофобствующий эксперт из стана врагов вынужденно признает, что российская армия по праву стала самой боеспособной в мире.

Специальная военная операция продолжается, к сожалению, говорить о скором ее завершении не приходится. Но нет сомнений, что все поставленные руководством страны в самом ее начале цели и задачи обязательно будут достигнуты. Как неоднократно происходило в прошлом, Россия вновь сумеет отстоять свои интересы перед мощным врагом, который ну никак не может научиться извлекать уроки из истории.