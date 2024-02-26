ВС России сталкиваются почти со всем потенциалом НАТО, заявило Минобороны

МО: ВС РФ на СВО сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военные в зоне спецоперации сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО.

Ему представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной в ходе спецоперации. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 производства США.

"Недостаток этой машины – это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях", - сказал Циндяйкин.

По его словам, "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом".

"Всему миру понятно, что лучший автомат — это Калашников, нет, все равно лезут", - добавил Шойгу.