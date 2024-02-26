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ТАСС

На Украине сообщили, что ОАЭ поставят стране 2 тыс. портативных электрогенераторов

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Флаги Украины и ОАЭ
Флаги Украины и ОАЭ.
Источник изображения: dreamstime.com

Большая часть из них уже поступила в страну, заявила пресс-служба украинского Министерства энергетики

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты поставят Украине 2 тыс. портативных электрогенераторов, большая часть из них уже поступила в страну. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины на своем сайте.

"На Украину поступили семь грузов гуманитарной помощи от Объединенных Арабских Эмиратов общим весом около 100 тонн. Это первый транш помощи, в который вошли 1 640 портативных электрогенераторов мощностью от 2,8 кВт до 8 кВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом "предполагается поступление от партнеров по ОАЭ 2 тыс. генераторов".

Часть полученного оборудования уже распределена на 38 предприятиях энергетического сектора. Это компании, работающие в системе генерации, распределения и передачи электроэнергии, газодобычи и газоснабжения, указали в ведомстве. Также в министерстве привели статистические данные, согласно которым, с марта 2022 года при поддержке Минэнерго Украина получила 1 040 грузов гуманитарной помощи из 36 стран общим весом более 14 тыс. тонн. 

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Страны
ОАЭ
Украина
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