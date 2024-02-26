В МИД ответили на вопрос о контактах с США по стратегической стабильности

Рябков: Россия ждет изменения политики США для контактов по стратстабильности

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия ждёт изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности, после того, как линия Вашингтона изменится, Москва будет готова оценить, насколько целесообразно обсуждать подобные вопросы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Необходимо изменение их враждебного курса, потом мы будем смотреть - целесообразно обсуждение этой тематики или нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, планируются ли в обозримом будущем контакты по линии внешнеполитических ведомств РФ и США по стратегической стабильности.

"Мы ждём изменения их практической политики", - пояснил Рябков.