Finopsys отзывы: брокер с уникальным предложением

Британский криптовалютный брокер Finopsys отлично подходит для тех, кто хочет иметь в своем распоряжении большой выбор цифровых инвестиционных активов, удобное программное обеспечение и при этом не беспокоиться о вопросах регулирования. Регулируемый FCA и MAS онлайн-брокер со штаб-квартирой в Лондоне обеспечивает своим клиентам комфортную и безопасную торговую среду с низкими издержками, что подтверждается прекрасными отзывами о Finopsys в Сети.

Отзывы о Finopsys: о чем говорят реальные клиенты

Отзывы о Finopsys сегодня публикуются практически на всех профильных ресурсах и во многих социальных сетях. Пример сайтов с отзывами о Finopsys:

Из отзывов о Finopsys становится понятным, почему его платформа столь востребована. Брокер предлагает действительно уникальные для инвестиционного рынка условия:

4600+ финансовых активов;

кредитное плечо 1000х;

торговлю с оплатой $5/лот за позицию;

узкие спреды;

инновационное программное обеспечение для трейдинга;

открытие счета при наличии суммы эквивалентной 100 долларов США;

защиту от отрицательного баланса;

индивидуальные шлюзы для финансирования депозитов;

гарантированный вывод средств;

отсутствие скрытых платежей;

исследовательские инструменты;

ежедневные обзоры рынков;

торговые сигналы;

непревзойденную техподдержку 24/7.

Авторы отзывов о Finopsys считают, что вытянули счастливый билет, зарегистрировавшись на британской криптоплатформе.

Финансовые активы

Благодаря обширному списку финансовых активов торговая площадка может считаться одной из крупнейших криптовалютных платформ в мире. Она предоставляет пользователям доступ к более чем 200 токенам и тысячам торговых пар. Сюда входят токены децентрализованного финансирования (DeFi), стейблкоины, биткоины (BTC), альткойны и NFT.

На платформе представлены все популярные криптовалюты, включая топ-50 по рыночной капитализации. К ним относятся Биткойн, Эфириум (ETH), Солана (SOL), Dogecoin (DOGE) и Кардано (ADA).

Безопасность криптотрейдинга

С точки зрения безопасности британская криптоплатформа является лидером криптоиндустрии. Она использует самые современные меры защиты, в том числе шифрование SSL, двухфакторную аутентификацию и регулярные стресс-тесты системы. Брокер хранит большую часть своих криптофондов и все клиентские депозиты в автономном режиме в холодных кошельках, чтобы сделать деньги недоступными для хакеров.

Пополнение и вывод средств

Криптоброкер позволяет легко начать инвестиционную деятельность каждому желающему. Процесс регистрации аккаунта не занимает много времени. Пополнение счета также не вызывает трудностей. А минимальная сумма для старта и вовсе смешная — 100 долларов США. Если трейдер хочет пополнить депозит, он просто нажимает вкладку «Пополнение счета». На этой странице есть различные варианты финансирования, а также соответствующие комиссии (если таковые имеются) и время, которое отводится на транзакцию. Пополнить счет можно любыми цифровыми монетами (бесплатно) или фиатом (с комиссией от 10 до 50 долларов США).

Для обратной операции достаточно открыть вкладку «Вывод средств», заполнить форму и подтвердить намерение кликом соответствующей кнопки. Деньги придут ориентировочно через 2-4 дня. Авторы отзывов о Finopsys нигде не упоминают, что брокер хотя бы раз затянул с выводом заказанной суммы или вовсе не заплатил.

Программное обеспечение Finopsys

Проприетарное программное обеспечение криптоброкера отлично работает как на персональном компьютере, так и в мобильном приложении. После несложной регистрации учетной записи и подтверждения личности, можно сразу вносить депозит и открывать сделки.

Никакой разницы между веб-версией ПО и мобильным приложением нет, ни по мощности, но по функционалу. Это просто параллельные способы доступа к одной и той же учетной записи.

Согласно отзывам о Finopsys, ПО отличается хорошо продуманным интерфейсом, обширным охватом технических индикаторов и других аналитических инструментов, простотой размещения ордеров. На онлайн-платформе доступны рыночные, отложенные и ограничительные ордера. Гарантированных стопов, к сожалению нет, но брокер над этим работает.

Обслуживание клиентов

Служба поддержки клиентов британского брокера стабильно получает высшие оценки пользователей. Сервис работает круглосуточно и без выходных. Связь со специалистами поддерживается через чат, электронную почту, в мессенджерах и соцсетях. При желании всегда можно позвонить по телефону.

По отзывам о Finopsys, сотрудники техподдержки очень доброжелательны. А их компетентность не вызывает сомнений.

Заключение

Finopsysi — редкая криптовалютная торговая площадка, которая одинаково подходит как начинающим, так и продвинутым криптоинвесторам. Компания предлагает широчайший спектр криптовалют, инновационную программу для трейдинга, передовые исследовательские инструменты и множество других ценных функций. Инвестирование в криптоактивы еще никогда не было столь простым и доступным!