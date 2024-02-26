В ВС России создали штатные подразделения беспилотников

Минобороны: в российских ВС создали штатные подразделения беспилотников

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов созданы в соединениях и частях Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, где заслушал доклады командующего офицеров штаба.

"Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил, что в соответствии с указаниями министра обороны РФ в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов, на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.