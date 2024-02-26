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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: Шойгу анонсировал поставки дронов с технологиями искусственного интеллекта

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Управление FPV-дроном
Управление FPV-дроном.
Источник изображения: © Центр беспилотных комплексных решений

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России на совещании в командном пункте группировки "Центр" в зоне СВО заявил, что войска получат беспилотники, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта.

"Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ в субботу.

На совещании командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев сообщил, что существенно возросла эффективность применения подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов.

"Только за последние две недели февраля ударными беспилотниками на авдеевском направлении было уничтожено более 700 различных целей противника, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника", - говорится в сообщении министерства.

В нем сказано, что в ходе боев за Авдеевку хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30".

"Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил, что в соответствии с указаниями министра обороны РФ в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов, на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники", - говорится в сообщении ведомства.

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