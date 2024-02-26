Войти
Известия.ru

Шойгу в зоне СВО заслушал доклады о текущей обстановке

392
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Центр» Андрея Мордвичева и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении. Об этом 24 февраля сообщило Минобороны России.


«Командующий группировкой генерал-полковник Мордвичев доложил министру обороны РФ, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 км. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — говорится в сообщении.

Шойгу указал на опережающее обеспечение войск группировки всем необходимым и отметил роль беспилотников, добавив, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием», — заявил Шойгу.

Мордвичев отметил, что эффективность применения разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов существенно возросла, что позволило за последние две недели уничтожить более 700 различных целей противника на авдеевском направлении, в том числе бронетехнику, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живую силу противника.

Авдеевка была освобождена Вооруженными силами РФ 17 февраля. В этот день Шойгу заявил, что взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима, так как вооруженные формирования Украины с 2014 года регулярно обстреливали жилые кварталы Донецка именно из Авдеевки.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.12.2023
Путин призвал широко использовать полученный в СВО опыт для обучения войск
10.10.2023
США испугались новой оси государств, объединенных Россией
21.08.2023
«Армия-2023» сосредоточилась на статике
31.07.2023
«Все попытки контрнаступления остановлены»
25.01.2023
В Совбезе указали на достаточный запас вооружений у России
04.07.2022
Герои рождаются на полях сражений
20.01.2022
Балкон в Европу: зачем нужны внеплановые учения в Белоруссии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО