Шойгу в зоне СВО заслушал доклады о текущей обстановке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Центр» Андрея Мордвичева и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении. Об этом 24 февраля сообщило Минобороны России.

«Командующий группировкой генерал-полковник Мордвичев доложил министру обороны РФ, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 км. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — говорится в сообщении.

Шойгу указал на опережающее обеспечение войск группировки всем необходимым и отметил роль беспилотников, добавив, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием», — заявил Шойгу.

Мордвичев отметил, что эффективность применения разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов существенно возросла, что позволило за последние две недели уничтожить более 700 различных целей противника на авдеевском направлении, в том числе бронетехнику, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живую силу противника.

Авдеевка была освобождена Вооруженными силами РФ 17 февраля. В этот день Шойгу заявил, что взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима, так как вооруженные формирования Украины с 2014 года регулярно обстреливали жилые кварталы Донецка именно из Авдеевки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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