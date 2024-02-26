Лондон выделит более $300 млн Киеву в течение следующего года

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

Средства будут направлены на производство артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны королевства

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания выделит Украине пакет помощи в размере £245 млн (порядка $311 млн) в течение следующего года на закупку боеприпасов и активизацию цепочек поставок для их производства.

"Великобритания потратит £245 млн в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины", - говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что новый пакет финансирования позволит пополнить запасы артиллерийских боеприпасов Киева.

Ранее глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, выступая в Палате общин британского парламента, объявил о пакете помощи для Украины, в который войдут 200 высокоточных ракет Brimstone.