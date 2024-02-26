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Военное обозрение

Некоторые подробности о намерении индийской армии заменить Т-72 «танком будущего» FRCV

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская армия планирует осуществить крупное обновление танкового парка, основываясь на опыте применения ОБТ российской армией в ходе украинского конфликта.

Как указывается в издании Times of India, командование отвергает домыслы об окончании «эры танков», которые базируются на значительных потерях ВС РФ в бронетехнике в начальный период военной кампании:

Старшие офицеры утверждают, что поражение российских танков беспилотниками, ПТУР и артиллерией в первые дни конфликта было вызвано в первую очередь плохой тактикой.

Отмечается, что, во-первых, ОБТ были развернуты без надлежащих логистических цепочек. Во-вторых, танки не были должным образом поддержаны пехотой, артиллерией, подразделениями РЭБ и с воздуха, то есть не проводились общевойсковые операции как таковые.

При этом танки остаются актуальными для проведения как наступательных, так и для оборонительных операций: нет другой платформы, которая могла бы обеспечить необходимую мобильность, огневую мощь и броневую защиту в крупномасштабных наземных сражениях.

Как пояснили в командовании, учитывая опыт применения ОБТ в СВО, новый индийский танк, получивший обозначение FRCV («машина боевой готовности будущего»), будет обладать повышенной живучестью, особенно против воздушных угроз. Всего Минобороны намерено выпустить 1770 единиц FRCV, который будет заменять Т-72 российского производства с 2030 года. На эти цели по итогам конкурса, который планируется объявить в текущем году, предполагается выделить 57 тыс. крор [$6,88 млрд].

FRCV будут обладать искусственным интеллектом, интеграцией с дронами, комплексом активной защиты, высокой степенью ситуационной осведомленности и возможностью беспилотного управления. Он сможет, пребывая в сетецентрической среде, взаимодействовать со всеми боевыми порядками на суше и в воздухе.

Как указывается в издании, в настоящее время индийская армия имеет на вооружении 2400 Т-72, 1200 Т-90С Bhishma из 1657 заказанных (производятся по российской лицензии). В этом году войдут в строй первые 5 модернизированных Arjun Mark-1A из 118 законтрактованных. В рамках проекта Zorawar планируется закупить 354 местных легких танков для ведения войны в высокогорье.

Также разрабатывается несколько программ модернизации. Например, Т-72 будут снаряжены новым двигателем мощностью 1000 л.с. вместо нынешней силовой установки на 780 л.с., ИК-прицелами, системами обнаружения и подавления огня и другое оборудование. Танки Т-90С, в свою очередь, получат автоматическое целеуказание, цифровые баллистические компьютеры и командирский тепловизор.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Arjun Mk II
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ИТ
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