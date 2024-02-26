Германия пошла на попятную: Бразилия получила немецкие компоненты для БТР Guaraní

Источник изображения: topwar.ru

После отказа Бразилии от поставок киевскому режиму вооружений Германия в феврале 2023 года наложила эмбарго на экспорт в эту страну продукции военного назначения. Это привело к проблемам в производстве БТР VCBR Guaraní 6х6 местной разработки, так как в нем использовались такие продукты немецкой оборонки как баллистическая сталь, пластины противоминной защиты и ряд других компонентов.

Однако Бразилия нашла иных зарубежных поставщиков, параллельно налаживая собственный выпуск необходимых для БТР изделий. В итоге Берлин пошел на попятную и снял введенные им ограничения. Это позволило изготовить первую партию Guaraní для Филиппин.

Как указывается в издании Zona Militar, армия Филиппин получила первые пять бронемашин из 28 заказанных. Ожидается, что остальные закупленные БТР будут переданы в течение текущего года. Одновременно ведутся переговоры о приобретении второй партии из 28 единиц техники с целью обзавестись в перспективе 114 Guaraní.

Источник изображения: topwar.ru

Башня REMAN

БТР Guaraní был разработан итальянской компанией Iveco совместно с бразильской армией. В последующем деятельное участие в дальнейшем развитии бронетранспортера начала принимать израильская компания Elbit Systems. Так, на днях на вооружение данного БТР была принята обитаемая башня REMAN, разработанная Ares – местным филиалом Elbit Systems.