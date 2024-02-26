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ТАСС

Глава МИД Британии назвал помощь Украине незначительной инвестицией для США

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Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве 16 ноября 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве 16 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Дэвид Кэмерон также заявил, что у Киева есть "очень четкая стратегия"

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон назвал помощь Украине "незначительной инвестицией" для США.

"Люди в американской политике, я вполне понимаю, что у вас есть большие проблемы, связанные с промышленностью, границами, иммиграцией и всем остальным. Но на самом деле это [помощь Украине] незначительная инвестиция для Соединенных Штатов", - сказал он в пятницу в эфире телеканала NBC News. Кэмерон также выразил уверенность, что у Киева есть "очень четкая стратегия".

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что мир должен продолжать оказывать всемерную помощь Украине и не допускать победы России в конфликте.

Американская администрация направила ранее в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по этому законопроекту. 

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Великобритания
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
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