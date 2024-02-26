Десантные катера остаются на стапелях: ВМС США расторгли контракт на постройку LCU Utility 1700

ВМС США расторгли контракт с компанией Swiftships и дали указание строителю заказанных ими десантных катеров LCU Utility 1700 прекратить работы по программе.

Данные катера должны были осуществлять перевозку морпехов, оборудования и вооружений с десантных кораблей на берег.

Swiftships выиграла конкурс по LCU в марте 2018 года и заключила соглашение стоимостью $18 млн с американским флотом, предусматривавшее проектирование и постройку первого катера. В 2019 году был заключен второй контракт на сумму $26,7 млн на строительство следующих двух единиц, в 2020 году за $50,1 млн были заказаны еще 4 катера.

Первые три катера должны были быть поставлены к июню, сентябрю и декабрю 2023 года, но их постройка все еще не завершена. Учитывая расторжение контрактов, на стапелях они и останутся.

Как пояснили в Swiftships изданию Defense News, программа на протяжении долгого времени сталкивалась с проблемами. В компании заявляют, что с ВМС не удавалось согласовать окончательный облик катеров, в итоге был привлечен сторонний проектировщик, но он продолжал вносить изменения в конструкцию, хотя постройка катеров уже велась. В результате, например, потребовался демонтаж системы охлаждения двигателя и переустановка ряда трубопроводов.

Десантный катер LCU Utility 1700. Источник: topwar.ru

Некоторые конгрессмены считают, что ВМС США разрывают контракты с небольшими верфями, такими как Swiftships, чтобы передать затем заказы крупному судостроителю Austal USA.

Именно с Austal USA американский флот в сентябре 2023 года заключил контракт на постройку трех катеров LCU Utility 1700 по значительно завышенной цене – за $91,5 млн – с опционом на еще 9 единиц.