США считают, что нужно передавать Украине оружие как помощь, а не продавать

При этом пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон нуждается в финансировании, чтобы и дальше поставлять вооружения Киеву

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что вооружения Киеву следует поставлять в качестве военной помощи, а не продавать. Это дала понять пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов в пятницу.

Ей был задан вопрос о том, почему власти США не могут продать Украине оружие, что не потребует одобрения Конгрессом дополнительной помощи Киеву. Журналист отметил, что США ранее действовали таким образом при продаже вооружений Израилю. "Нам действительно нужно финансирование. Нам нужно финансирование, чтобы дать украинцам то, что им нужно. Оно кончилось", - сказала Жан-Пьер. "Оно кончилось. Нам надо, чтобы Конгресс выполнил свою работу и одобрил запрос на очень нужную помощь в сфере безопасности, которая требуется украинцам", - добавила она.

На повторный вопрос журналиста о том, почему США не могут продать оружие Киеву, а не предоставить его в качестве помощи, Жан-Пьер ответила: "Здесь все сложнее, не так ли? Нам действительно нужно финансирование, чтобы Пентагон мог сделать то, что нужно, чтобы обеспечить требующуюся военную помощь". "Способ решить этот вопрос - одобрить запрос на дополнительное финансирование на нужды национальной безопасности США", - подчеркнула представитель Белого дома, не уточнив однозначно, в чем именно заключаются сложности с продажей оружия Киеву.

Споры в Конгрессе

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней Палаты Конгресса Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке группы республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по этому законопроекту.