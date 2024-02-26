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ТАСС

Небензя заявил, что сохранение Украины возможно на условии ее нейтралитета

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

В стране также не должно быть дискриминации и русофобии, отметил постпред РФ при ООН

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Сохранение Украины хоть в каком-то виде еще возможно, однако для этого она должна стать нейтральной и перестать представлять угрозу России. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Хочу подчеркнуть - сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, в которой не героизируются нацистские преступники и от которой не исходит угроза России", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

"Именно на достижение этих целей направлены цели нашей специальной военной операции, - продолжил дипломат. - Поэтому выбор за коллективным Западом - потребуется ли нам для этого воевать до конца <...>, или в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе возобладает здравый смысл и хотя бы что-то от Украины они попытаются спасти".

"Любой конфликт рано или поздно заканчивается. То же самое, мы уверены, ожидает конфликт на Украине. Безусловно, чем дольше он затягивается из-за западной подпитки Киева, тем более невыгодные будут условия мира для Украины", - отметил Небензя. 

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