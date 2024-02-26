«Будущее термобарической войны»: в западной прессе оценили разработку огнеметной системы ТОС-3 «Дракон»

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Российский ВПК приступил к разработке новой огнеметной системы на танковом шасси, заявлено в западной прессе.
- указывается в издании Army Recognition.
Получившее название ТОС-3 «Дракон», новое изделие представляет собой усовершенствованную версию ранее разработанных термобарических ракетных установок TOС-1A и TOС-2, «известных своей разрушительной огневой мощью», говорится в издании.
«Дракон» будет включать элементы конструкции своих предшественников, используя гусеничное шасси танков Т-72 или Т-90. Такой выбор платформы свидетельствует о предполагаемой надежности и мобильности системы на поле боя. Кроме того, TOС-3 будет оснащена пусковым механизмом, заимствованным у TOС-2 «Тосочка», примечательным своей интегрированной системой заряжания боеприпасов. Ожидается, что это нововведение значительно уменьшит время, необходимое для перезарядки, что является критически важным фактором в современных боевых действиях.
- дается оценка в западной прессе.