«Будущее термобарической войны»: в западной прессе оценили разработку огнеметной системы ТОС-3 «Дракон»

Источник изображения: topwar.ru

Российский ВПК приступил к разработке новой огнеметной системы на танковом шасси, заявлено в западной прессе.

Российская оборонка обнародовала планы развития своей грозной технологии термобарической ракетной установки. Это одно из самых мощных конвенциальных вооружений, применяемых в современной войне

- указывается в издании Army Recognition.

Получившее название ТОС-3 «Дракон», новое изделие представляет собой усовершенствованную версию ранее разработанных термобарических ракетных установок TOС-1A и TOС-2, «известных своей разрушительной огневой мощью», говорится в издании.

«Дракон» будет включать элементы конструкции своих предшественников, используя гусеничное шасси танков Т-72 или Т-90. Такой выбор платформы свидетельствует о предполагаемой надежности и мобильности системы на поле боя. Кроме того, TOС-3 будет оснащена пусковым механизмом, заимствованным у TOС-2 «Тосочка», примечательным своей интегрированной системой заряжания боеприпасов. Ожидается, что это нововведение значительно уменьшит время, необходимое для перезарядки, что является критически важным фактором в современных боевых действиях.

Разработка TOС-3 означает продолжение эволюции в семействе термобарических вооружений. Новая система стремится объединить лучшие характеристики своих предшественников с новыми технологическими достижениями. «Дракон» – это будущее термобарической войны

- дается оценка в западной прессе.