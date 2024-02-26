Матвиенко заявила, что у России есть все необходимое для победы в СВО

При этом глава Совета Федерации отметила, что Москва открыта для мирного урегулирования, однако Киев отказывается от диалога

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Победа России в специальной военной операции неизбежна, потому что у нее, в отличие от оппонентов, есть все необходимое для этого - от четко работающей экономики и эффективной армии до прочной консолидации общества. Об этом говорится в публикации в блоге председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на официальном сайте верхней палаты парламента по случаю двухлетия с начала специальной военной операции.

"В военном противоборстве с украинскими неонацистами мы должны рассчитывать в первую очередь на себя. Все необходимое для победы у нас есть: четко работающая экономика, умело и храбро сражающаяся армия, прочная консолидация общества, патриотический настрой народа. Такого сочетания факторов у наших противников нет. И потому наша победа неизбежна", - написала спикер Совфеда.

Она отметила, что продемонстрированный во время СВО огромный интеллектуальный, технологический, производственный и кадровый потенциал позволяют сделать вывод, что государство и общество стали за эти два года еще сильнее, и укрепиться в уверенности в победе страны на поле боя. "Считаю, мы совершили подлинный прорыв в управлении экономикой, адаптировав ее к новым реалиям. Красноречивое тому свидетельство - позитивная динамика роста народного хозяйства. Рост ВВП России в минувшем году составил 3,6%, что вдвое выше показателя в развитых странах. Успешно продвигаемся к достижению технологического суверенитета, лидерства в областях, определяющих облик современной промышленности. И все это - в прочной связке с надежным обеспечением оборонных потребностей страны", - уверена Матвиенко.

По ее мнению, это означает, что Россия вышла на оптимальное сочетание государственного регулирования с рыночными механизмами, с инициативой бизнеса, граждан. "Главное сейчас, на мой взгляд, - совершенствование выстроенной системы. Совершенствование аккуратное, взвешенное, в соответствии с известным принципом "не навреди", - полагает глава Совфеда.

Она также убеждена в том, что сплоченность российского общества в большой степени способствует тому, что Россия теснит ВСУ и успешно противостоит политическому, пропагандистскому давлению, преодолению экономических санкций. "У нашей сплоченности - прочный исторический и духовно-нравственный фундамент. Обязанность государства, общества - и далее крепить его. Для этого необходимо совершенствовать воспитание молодых поколений. И, конечно, решительно пресекать любые попытки расшатать идейные и политические устои единства страны, многонационального народа России. Благодушие в этой сфере чревато негативными последствиями всегда, и тем более в контексте развязанной против нас информационной войны", - заявила Матвиенко.

О переговорах и претензиях Запада

Политик также назвала огромным, критически важным успехом то, что контрнаступление ВСУ провалилось, а стратегическая инициатива на полях сражений принадлежит Вооруженным силам России. Также она подчеркнула, что РФ не отказывается от мирного урегулирования конфликта и открыта для него, но с условием, что его результатом станет надежное обеспечение безопасности страны и ее граждан. "Гарантией этого является достижение всех целей специальной военной операции. Однако на фоне категорического отказа Киева от диалога с Россией, его активной военной и политической поддержки Западом, стремления последнего втянуть Украину в НАТО рассчитывать сейчас на поворот Киева, его хозяев в сторону переговоров не приходится", - считает председатель верхней палаты парламента.

Она также обратила внимание на то, что СВО четко высветила претензии Запада во главе с США на глобальное доминирование и тем самым "ускорила формирование многополярной системы международных отношений". "Сложилось мировое большинство, все более важную роль играют БРИКС, ШОС, ряд других региональных объединений государств. Это новая сила глобального масштаба, принципиально отвергающая неравноправие стран и народов, притязания на мировую гегемонию. Мы предлагаем миру, дружественным государствам вспомнить о своем суверенитете и не бояться отстаивать свои интересы, потому что сегодня за них приходится действительно бороться. Уважать их, как предписывают традиции международного права, "мировой жандарм" не собирается", - уверена Матвиенко.