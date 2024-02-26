Зеленский заявил сенаторам, что Украина проиграет без помощи США

В связи с этим лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обратился к конгрессменам с просьбой принять законопроект, который предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с американскими сенаторами в Киеве, что Украина потерпит поражение в конфликте, если США не предоставят им помощь. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) глава делегации, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) по итогам беседы.

"Президент Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с ужасными последствиями для украинского народа, США, демократии и свободы без этой жизненно важной помощи", - отметил сенатор. Шумер призвал в очередной раз спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Майка Джонсона и конгрессменов принять одобренный в феврале Сенатом законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке группы республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту.