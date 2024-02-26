Маск считает, что Рютте не имеет полномочий подписывать соглашение с Украиной

Владелец SpaceX уверен, что у и.о. Нидерландов нет на это юридических полномочий

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Илон Маск выразил мнение, что и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не имеет полномочий подписывать с Украиной соглашение о безопасности.

"Похоже, у него [Рютте] нет на это юридических полномочий", - написал Маск в пятницу на своей странице в X (ранее Twitter). Так он прокомментировал пост одного из пользователей платформы о соглашении между Украиной и Нидерландами. "Временное правительство Нидерландов только что подписало соглашение о безопасности с Украиной, обязующее оказывать военную и финансовую помощь [Киеву] в течение следующих десяти лет. Повторяю: десять лет. Мнение голландского народа ни разу не спросили. Марк Рютте просто вытягивает ваши деньги, пока он не стал генеральным секретарем НАТО, а потом он начнет вытягивать ваши [жителей стран альянса]", - написала пользователь.

23 февраля МИД Нидерландов сообщил, что они подпишут с Украиной рассчитанное на 10 лет соглашение о безопасности. Оно предусматривает военную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины к угрозам в сфере безопасности, в том числе кибератакам, а также улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО. Документ охватывает и такие области, как восстановление и реконструкция, противодействие гибридным угрозам, усиление санкционного давления на Россию. Официальная церемония его подписания состоится в ближайшее время.