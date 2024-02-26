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ТАСС

Украина сообщила о выделении Испанией нового пакета военной помощи

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: AP Photo/ Sophie Garcia

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что в этот пакет войдут боеприпасы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мадрид подготовит новый пакет военной помощи для Киева, он будет включать боеприпасы. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать боеприпасы", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter) по итогам встречи с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Кулеба поблагодарил своего испанского коллегу за помощь, которую Мадрид уже оказал Киеву. "Согласились, что вступление Украины в ЕС идет полным ходом", - добавил глава МИД.

14 февраля Минобороны Испании сообщило, что вскоре отправит Украине новую партию бронетранспортеров. 

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Страны
Испания
Украина
Проекты
Евросоюз
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