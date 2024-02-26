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ТАСС

США ввели санкции против южнокорейской компании из-за ситуации на Украине

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Министерство торговли США
Министерство торговли США.
Источник изображения: rupec.ru

Daesung International Trading, с точки зрения Вашингтона, "оказывает содействие российской промышленности, приобретая в интересах российских конечных пользователей" без разрешения властей США станки, запасные части для станков, оборудование для электроники американского производства

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская компания Daesung International Trading попала в список из 93 иностранных компаний, против которых США ввели санкции. Об этом сообщили в Министерстве торговли США.

Южнокорейская компания базируется в городе Кимхэ в провинции Кёнсан-Намдо. Это юридическое лицо было добавлено в список, поскольку, с точки зрения Вашингтона, "оказывает содействие российской промышленности, приобретая в интересах российских конечных пользователей" без разрешения властей США станки, запасные части для станков, оборудование для электроники американского производства. Поставки подобной продукции якобы позволяют России продолжать специальную операцию на Украине, "позволяя развивать промышленную базу".

Южнокорейские СМИ со ссылкой на чиновника отмечают, что директором Daesung International Trading является гражданин Пакистана.

Соединенные Штаты в рамках расширения санкций в отношении России ввели экспортные ограничения в отношении в общей сложности 93 иностранных компаний, в том числе 63 из России. Утверждается, что эти компании, с точки зрения американской стороны, "действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Россия
США
Украина
Южная Корея
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