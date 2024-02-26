Минобороны РФ заявило о 37 ударах по объектам ВПК Украины за неделю

Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю с 17 по 23 февраля нанесли 37 ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом 23 февраля сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 17 по 23 февраля 2024 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ поражали пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), военизированных националистических формирований и иностранных наемников. Отмечается, что все назначенные объекты удалось успешно поразить.

Кроме того, Западная группировка войск на Купянском направлении отразила 25 контратак противника близ населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в населенных пунктах Чугуновка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области, Ямполовка и Торское в ДНР, Стельмаховка и Червоная Дуброва в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики», — рассказали в министерстве.

Также в ведомстве напомнили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили город Авдеевка в ДНР и продолжили наступать на запад. За неделю на этом направлении ВСУ, по данным Минобороны, потеряли свыше 2,9 тыс. военных, четыре танка, 37 боевых бронированных машин и множество другой техники.

В Минобороны добавили, что за неделю авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, четыре модифицированные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, и 652 беспилотных летательных аппарата.

Ранее в тот день Минобороны показало работу расчетов ударных FPV-дронов забайкальских десантников, которые уничтожили колесную технику с военными ВСУ и пункт управления беспилотниками в районе Часова Яра.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в ДНР, а противник бежал, бросив при этом вооружение и военную технику. Шойгу подчеркнул, что освобождение Авдеевки российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима.

Через три дня замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военным группировки «Центр», которые отличились при освобождении Авдеевки от ВСУ. Горемыкин отметил высокий боевой дух бойцов, их мужество, стойкость и профессионализм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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