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Военное обозрение

«Венгрия обладает одними из самых опытных ВВС»: Будапешт увеличил парк истребителей Gripen

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Источник изображения: topwar.ru

Венгрия подписала с правительством Швеции контракт на поставку дополнительных многоцелевых самолетов JAS 39 Gripen, сообщила компания Saab.

Благодаря истребителю Gripen Венгрия обладает одними из самых опытных ВВС в Европе

- сказано в заявлении шведского производителя.

Будапешт подписал соглашение об аренде 14 самолетов JAS-39C/D в декабре 2001 года. С тех пор произошло два инцидента с их участием. В мае 2015 года разбилась машина модификации D на чешской базе Часлав, а в июне того же года – самолет версии C на венгерской базе в Кечкемете. В обоих случаях экипажи выжили. Несмотря на эти аварии, Венгрии удалось удержать флот Gripen на уровне 14 экземпляров.

Нынешнее соглашение, подписанное 23 февраля, предполагает увеличение парка самолетов на четыре единицы до 18 за счет одноместных машин версии C.

В Европе за пределами Швеции, которая в настоящее время эксплуатирует 92 Gripen, эту машину выбрали еще две страны: Чехия и Венгрия. Обе решили взять в аренду по 14 единиц, не усиливая свои флоты самолетами ДРЛО и воздушными командными пунктами. В итоге боевые возможности их ВВС являются достаточно ограниченными из-за небольшого количества машин и параметров самолетов, которые можно отнести к легким истребителям.

Однако Чехия решила приобрести 24 F-35A, которые должны быть поставлены до 2032 года. Венгрия же предпочла продолжать эксплуатацию Gripen, несколько расширив их флот.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Чехия
Швеция
Продукция
F-35A
Gripen NG
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